Россиянам разъяснили условия объявленной президентом нерабочей недели





В то же самое время, подчеркивают в Минтруде, оплату должны производить сотрудникам в обычном размере, без каких-либо надбавок, поскольку нерабочие дни не являются выходными или праздничными днями. Если же сотрудники в указанный период находятся в отпуске, то нерабочая неделя в число дней отпуска включаться не должна, то есть продолжительность отпуска на указанное количество дней не может быть продлено. Кроме того, в министерстве объяснили, на какие именно категории организацией режим нерабочей недели распространяться не будет. Речь идет о транспортных компаниях, финансовых учреждениях, магазинах, аптеках, а также всех структур жизнеобеспечения.Кроме всего прочего, работать в указанный период обязаны также сотрудники соответствующих социальных фондов, в том числе ПФР, Фонда обязательного медстрахования и соцстраха. Что касается муниципальных и государственных служащих, то решение о том, выходить ли им на следующей неделе на работу, будет принимать их непосредственное руководство.