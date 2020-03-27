Звезда "Дом-2" Ольга Гажиенко попрощалась с прежним домом серией трогательных фото





На своей странице в социальной сети Instagram Ольга Гажиенко поделилась с поклонниками новостью, что они с семьей переезжают в новое жилище. В первой квартире супруги прожили пять лет и Ольга решила попрощаться с домом весьма оригинальным способом. Она выложила на своей странице трогательные фотографии, связанные с домом, на которых запечатлены вехи из истории семьи Гажиенко.На одном из снимков молодые люди только начинают ремонт квартиры, на следующем ставят детскую кровать для своего сына Кирилла, третий показывает девушку, держащую в руках младшего сына - Льва.Позже в сторис Ольга поделилась с поклонниками подробностями переезда. Она показала огромное количество коробок и запечатлела процесс сборов. Некоторое время спустя Гажиенко порадовала своих фолловеров рум-туром по новому жилью. Она подчеркнула, что новая квартира является временным местом, и в скором времени семье предстоит еще один переезд.