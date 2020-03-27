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Гарри Галкину удалось вывести «формулу любви»

Во время карантина Максим Галкин, Примадонна и дети находятся на самоизоляции в замке деревни Грязь. Звездная семья развлекается как может. Недавно Гарри Галкину удалось вывести «формулу любви».
Гарри Галкину удалось вывести «формулу любви»

Шоумен опубликовал в своем микроблоге Instagram видео, на котором запечатлено, как дети сидят за столом. Гарри пытался что-то рассказать, но Максим Галкин сделал ему замечание и отметил, что «с набитым ртом нельзя болтать». Сын послушался, прожевал пищу и выдал гениальные умозаключения по поводу «формулы любви», которые рассмешили не только его, но и сестру Лизу.

Гарри Галкин озвучил условия задачи, в которой, «если человек любит другого, то между двумя магнитами 1м12 располагается масса в154». По версии звездного наследника, она «притягивает другого человека». В результате, «любовь равна 54», но «люди возвращаются и цепляются, так как неравнодушны друг к другу». После этого длинного вывода Гарри начал безудержно хохотать и заразил своим смехом сестру.

Супруг Аллы Пугачевой подписал этот видеоролик «формула любви от Гарика Максимыча». Фолловеров это видео очень умилило, но некоторые задались вопросом, почему сын юмориста сидит за столом в шапке. На это Максим Галкин ответил, что волосы у него не высохли до конца, так как накануне ребенок плавал в бассейне. Среди комментаторов можно было заметить Алику Смехову. Актриса отметила, что «Гарик смеется как папа», а многие подписчики согласись с этим утверждением.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:00

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