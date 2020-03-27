Российские туристы порекомендовали соотечественникам "надевать трусы" во время работы в домашних условиях





По результатам исследования, проведенного сервисом бронирования авиабилетов Aviasales, самым главным советом от участников опроса была необходимость «ограждения за дверью» от членов семьи и домашних питомцев. Это позволит значительно повысить продуктивность работы. Респонденты порекомендовали купить качественные наушники или беруши, способны спасти от окружающего шума, а для детей приобрести настольные игры, наборы для творчества и другие интересные игрушки. Перед началом работы необходимо привести себя в порядок, надеть «рабочую пижаму» или одежду, которую обычно носили в офисе, провести очищение рабочего стола и заклеивание веб-камеры. Российские туристы рекомендуют «на всякий случай все-таки надеть трусы».Некоторые участники исследования пожаловались, что не могут работать из дома, потому что обстановка не располагает к труду – в спальне хочется спать, а в кухне – употреблять пищу. Другие респонденты отметили, что им не хватает общения с коллегами.Российские туристы рассказали о том, как проводят время на карантине из-за коронавируса. Многие из них занимаются ремонтом или генеральной уборкой. Большинство пользователей подчеркнули, что стали больше времени уделять работе и учебе.