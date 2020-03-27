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Житель Горно-Алтайска угнал машину со спящим внутри хозяином

В Горно-Алтайске злоумышленник совершил угон транспортного средства прямо с владельцем, который спал в салоне. Такие данные приводятся в сообщении пресс-центре ГУ МВД по региону.
Житель Горно-Алтайска угнал машину со спящим внутри хозяином

Как отмечают в ведомстве, мужчина, который уже имеет судимость за угон автомобиля, возвращался к себе домой из гостей и увидел по дороге автомобиль. Заметив, что в транспортном средстве не заблокированы двери, да еще и заведет мотор, он незамедлительно сел за руль и начал движение, однако спустя какое-то время с заднего ряда сидений послышался голос человека. Как оказалось, владелец машины накануне выпил спиртного и заснул, а придя в себя просто подумал, что его везут домой на такси. Злоумышленник при этом подыграл владельцу – он действительно представился водителем такси и даже попросил «пассажира» уточнить адрес. Доставив жертву до его дома, мужчина благополучно уехал.

Потерпевший отправился домой спать, а когда не обнаружил свой автомобиль, обратился в органы правопорядка. Всего через несколько часов поисков угонщик был задержан на том же авто. Сейчас в его отношении открыто уголовное производство.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:43

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