Житель Горно-Алтайска угнал машину со спящим внутри хозяином





Как отмечают в ведомстве, мужчина, который уже имеет судимость за угон автомобиля, возвращался к себе домой из гостей и увидел по дороге автомобиль. Заметив, что в транспортном средстве не заблокированы двери, да еще и заведет мотор, он незамедлительно сел за руль и начал движение, однако спустя какое-то время с заднего ряда сидений послышался голос человека. Как оказалось, владелец машины накануне выпил спиртного и заснул, а придя в себя просто подумал, что его везут домой на такси. Злоумышленник при этом подыграл владельцу – он действительно представился водителем такси и даже попросил «пассажира» уточнить адрес. Доставив жертву до его дома, мужчина благополучно уехал.Потерпевший отправился домой спать, а когда не обнаружил свой автомобиль, обратился в органы правопорядка. Всего через несколько часов поисков угонщик был задержан на том же авто. Сейчас в его отношении открыто уголовное производство.