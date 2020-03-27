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Светлана Светличная: «Внучка подбросила в мою квартиру ртуть»

Во время интервью с журналистами издания Teleprogramma.pro 79-летняя актриса Светлана Светличная заявила, что внучка подбросила в ее квартиру ртуть. По словам звезды фильма «Бриллиантовая рука», родственница хочет завладеть жилплощадью, на которой сейчас проживает бабушка.

Светлана Светличная: «Внучка подбросила в мою квартиру ртуть»


Светлана Светличная считает, что ее сноха и внучка хотят от нее «избавиться». Родственница, которая является медиком по образованию, оставила в квартире бабушки ртуть, но друзья-актеры, которые пришли в гости к легенде советского кино, заметили опасное вещество и сообщили ей об этом.

Звезда «Бриллиантовой руки» рассказала, что внучке уже досталось одна ее квартира. После того, как умер ее сын Олег, актриса начала сдавать его жилье. Там проживала студентка, которая платила знаменитости 15 тысяч рублей. Эта сумма приносила пользу Светличной, так как она в то время много путешествовала и проводила творческие встречи, но родственники убедили ее переписать квартиру на них. Звезда кино назвала свою сноху и внучку «негодяями».

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:49

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