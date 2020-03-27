Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал об улучшении самочувствия Льва Лещенко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время эфира программы «Время» рассказал о рассказал об улучшении самочувствия певца Льва Лещенко. Недавно он был госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Михаил Мурашко отмечает, Льву Лещенко уже не требуется высокая кислородная поддержка. Он также добавил, сейчас можно наблюдать улучшение ситуации. «На самом деле, состояние Льва Лещенко улучшается, и это очень хорошая новость для медработников, родственников и всех поклонников», - сообщил министр здравоохранения. Стоит отметить, что врачи не стали разглашать диагноз исполнителя. Ранее СМИ писали о подозрении у Льва Лещенко коронавируса. Однако юморист Владимир Винокур утверждает, что у его товарища двустороннее воспаление легких.
Недавно большое количество Telegram-каналов сообщили об отеке легких у исполнителя. В сообщениях утверждалось якобы состояние артиста близко к критическому. Гастроли по США и Канаде у Льва Лещенко закончились в начале марта. Возвращаясь домой, он делал пересадку во Франции. При этом знаменитость не стал соблюдать режим самоизоляции. Например, певец был замечен на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы, и побывал в студии на съёмках программы «Привет, Андрея» Андрея Малахова. Как оказалось, на каждом мероприятии присутствовало большое количество отечественных знаменитостей, которые на данный момент очень волнуются за свое здоровье.
Михаил Мурашко отмечает, Льву Лещенко уже не требуется высокая кислородная поддержка. Он также добавил, сейчас можно наблюдать улучшение ситуации. «На самом деле, состояние Льва Лещенко улучшается, и это очень хорошая новость для медработников, родственников и всех поклонников», - сообщил министр здравоохранения. Стоит отметить, что врачи не стали разглашать диагноз исполнителя. Ранее СМИ писали о подозрении у Льва Лещенко коронавируса. Однако юморист Владимир Винокур утверждает, что у его товарища двустороннее воспаление легких.
Недавно большое количество Telegram-каналов сообщили об отеке легких у исполнителя. В сообщениях утверждалось якобы состояние артиста близко к критическому. Гастроли по США и Канаде у Льва Лещенко закончились в начале марта. Возвращаясь домой, он делал пересадку во Франции. При этом знаменитость не стал соблюдать режим самоизоляции. Например, певец был замечен на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы, и побывал в студии на съёмках программы «Привет, Андрея» Андрея Малахова. Как оказалось, на каждом мероприятии присутствовало большое количество отечественных знаменитостей, которые на данный момент очень волнуются за свое здоровье.