Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал об улучшении самочувствия Льва Лещенко





Михаил Мурашко отмечает, Льву Лещенко уже не требуется высокая кислородная поддержка. Он также добавил, сейчас можно наблюдать улучшение ситуации., - сообщил министр здравоохранения. Стоит отметить, что врачи не стали разглашать диагноз исполнителя. Ранее СМИ писали о подозрении у Льва Лещенко коронавируса. Однако юморист Владимир Винокур утверждает, что у его товарища двустороннее воспаление легких.Недавно большое количество Telegram-каналов сообщили об отеке легких у исполнителя. В сообщениях утверждалось якобы состояние артиста близко к критическому. Гастроли по США и Канаде у Льва Лещенко закончились в начале марта. Возвращаясь домой, он делал пересадку во Франции. При этом знаменитость не стал соблюдать режим самоизоляции. Например, певец был замечен на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы, и побывал в студии на съёмках программы «Привет, Андрея» Андрея Малахова. Как оказалось, на каждом мероприятии присутствовало большое количество отечественных знаменитостей, которые на данный момент очень волнуются за свое здоровье.