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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал об улучшении самочувствия Льва Лещенко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время эфира программы «Время» рассказал о рассказал об улучшении самочувствия певца Льва Лещенко. Недавно он был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Михаил Мурашко отмечает, Льву Лещенко уже не требуется высокая кислородная поддержка. Он также добавил, сейчас можно наблюдать улучшение ситуации. «На самом деле, состояние Льва Лещенко улучшается, и это очень хорошая новость для медработников, родственников и всех поклонников», - сообщил министр здравоохранения. Стоит отметить, что врачи не стали разглашать диагноз исполнителя. Ранее СМИ писали о подозрении у Льва Лещенко коронавируса. Однако юморист Владимир Винокур утверждает, что у его товарища двустороннее воспаление легких.

Недавно большое количество Telegram-каналов сообщили об отеке легких у исполнителя. В сообщениях утверждалось якобы состояние артиста близко к критическому. Гастроли по США и Канаде у Льва Лещенко закончились в начале марта. Возвращаясь домой, он делал пересадку во Франции. При этом знаменитость не стал соблюдать режим самоизоляции. Например, певец был замечен на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы, и побывал в студии на съёмках программы «Привет, Андрея» Андрея Малахова. Как оказалось, на каждом мероприятии присутствовало большое количество отечественных знаменитостей, которые на данный момент очень волнуются за свое здоровье.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:37

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