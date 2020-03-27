Писатель Борис Акунин заявил, что заразился коронавирусом
В социальной сети Facebook Борис Акунин сообщил своим подписчикам, что он заразился распространяемым по миру коронавирусом. Писатель пообещал рассказать о болезни подробнее, как только ему станет лучше.
По словам Бориса Акунина, он «валяется с модной болезнью». Создатель Эраста Фандорина оставил «спойлер» для поклонников и подчеркнул, что страх перед COVID-19 намного сильнее самого вируса Как только писатель окрепнет, он расскажет о своих впечатлениях и ощущениях.
Григорию Чхартишвили, который взял себе псевдоним Борис Акунин, 63 года. Пользователи считают, что если писатель отшучивается по поводу вируса, то болезнь протекает у него достаточно легко. В комментариях ему пожелали скорейшего выздоровления.
Борис Акунин пополнил список мировых знаменитостей, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Болезнь объединила голливудских актеров Тома Хэнкса и Ольгу Куриленко, певца Льва Лещенко, принца Чарльза и французского министра культуры Франка Ристера.
По словам Бориса Акунина, он «валяется с модной болезнью». Создатель Эраста Фандорина оставил «спойлер» для поклонников и подчеркнул, что страх перед COVID-19 намного сильнее самого вируса Как только писатель окрепнет, он расскажет о своих впечатлениях и ощущениях.
Григорию Чхартишвили, который взял себе псевдоним Борис Акунин, 63 года. Пользователи считают, что если писатель отшучивается по поводу вируса, то болезнь протекает у него достаточно легко. В комментариях ему пожелали скорейшего выздоровления.
Борис Акунин пополнил список мировых знаменитостей, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Болезнь объединила голливудских актеров Тома Хэнкса и Ольгу Куриленко, певца Льва Лещенко, принца Чарльза и французского министра культуры Франка Ристера.