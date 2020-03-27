«Все мы болеем»: Помощница Игоря Николаева Юлия рассказала о состоянии певца





По словам ассистентки артиста, который, как известно, обратился за помощью к медикам в клинику Коммунарки, пока ничего серьезного с Николаевым не происходит., - приводит телеканал ее слова. Стоит отметить, что ранее в прессе появились сообщения о том, что медики диагностировали у Игоря Николаева очаговое воспаление легких и оценили состояние популярного исполнителя как средне тяжелое. Кроме того, ряд источников сообщал, что у артиста высокая температура.Примечателен и тот факт, что в этом же медицинском учреждении находится ранее госпитализированный Лев Лещенко, у которого выявили двустороннюю пневмонию. Как рассказал прессе его близкий друг, эстрадный юморист Владимир Винокур, результаты Льва Валерьяновича на коронавирус также пока не пришли, а немногим позднее глава Минздрава Михаил Мурашко лично выступил с заявлением о том, что состояние певца улучшилось.