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«Все мы болеем»: Помощница Игоря Николаева Юлия рассказала о состоянии певца

Известный российский певец Игорь Николаев уже сдал анализы на наличие коронавирусной инфекции нового типа, однако их результаты пока еще не пришли. Об этом рассказала помощница музыканта Юлия в беседе с журналистами телеканала «360».
«Все мы болеем»: Помощница Игоря Николаева Юлия рассказала о состоянии певца

По словам ассистентки артиста, который, как известно, обратился за помощью к медикам в клинику Коммунарки, пока ничего серьезного с Николаевым не происходит. «Мы все люди, все мы болеем, особенно весной и осенью. Слава Богу, в результате выздоравливаем», - приводит телеканал ее слова. Стоит отметить, что ранее в прессе появились сообщения о том, что медики диагностировали у Игоря Николаева очаговое воспаление легких и оценили состояние популярного исполнителя как средне тяжелое. Кроме того, ряд источников сообщал, что у артиста высокая температура.

Примечателен и тот факт, что в этом же медицинском учреждении находится ранее госпитализированный Лев Лещенко, у которого выявили двустороннюю пневмонию. Как рассказал прессе его близкий друг, эстрадный юморист Владимир Винокур, результаты Льва Валерьяновича на коронавирус также пока не пришли, а немногим позднее глава Минздрава Михаил Мурашко лично выступил с заявлением о том, что состояние певца улучшилось.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:24

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