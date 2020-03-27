АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.96 USD 78.72
Курс валют на 27.03.2020

Ксения Собчак озвучила место, где Лев Лещенко мог всех заразить

По словам известной телеведущей Ксении Собчак, две недели назад Лев Лещенко был на торжестве в честь Дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы.
Ксения Собчак озвучила место, где Лев Лещенко мог всех заразить

Подписчикам своего Telegram-канала «Кровавая Барыня» журналистка Ксения Собчак рассказала, что известный артист Лев Лещенко, которого госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, мог стать причиной заражения многих деятелей российского шоу-бизнеса. Он присутствовал на вечеринке в честь юбилея сестры композитора Игоря Крутого -Аллы 13 марта.

На торжестве присутствовали большое количество российских звезд шоу-бизнеса. Туда пригласили Николая Баскова, Олега Газманова и Владимира Винокура с женами. Также Ксения Собчак там видела Ирину Аллегрову, Александра Розенбаума, Леру Кудрявцеву, Александра Буйнова, Валерия Леонтьева, Александра Серова, Ани Лорак, Александра Ревву и Димаша.

Несколько дней назад Льва Лещенко с женой госпитализировали в больницу в Коммунарке, куда свозят больных коронавирусом со всей Москвы. По словам друзей, у них диагностировано двухстороннее воспаление лёгких, но анализы на коронавирус ещё не готовы.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Не олигарх, не молодой»: Знакомая Розы Сябитовой рассказала о женихе…
Россиянам разъяснили условия объявленной президентом нерабочей…
Звезда "Дом-2" Ольга Гажиенко попрощалась с прежним домом серией трогательных…
Диетологи : Чай с куркумой препятствует поражению…
Гарри Галкину удалось вывести «формулу…
Российские туристы порекомендовали соотечественникам "надевать трусы" во время работы в домашних…
Светлана Светличная: «Внучка подбросила в мою квартиру…
Житель Горно-Алтайска угнал машину со спящим внутри…
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал об улучшении самочувствия Льва…
Писатель Борис Акунин заявил, что заразился…
«Все мы болеем»: Помощница Игоря Николаева Юлия рассказала о состоянии…
Ксения Собчак озвучила место, где Лев Лещенко мог всех…
Яна Рудковская рассказала об отношениях приёмного сына Андрея с его биологической…
Энтони Хопкинс рассказал, от какого его хобби не в восторге кот…
Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев сравнил Степана Меньщикова со…
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова рассказала, как пережить…
Российская нейросеть нашла потенциальные лекарства от…
Ученые для обнаружения поддельного виски предложили использовать алкогольную…
Группа «Мумий Тролль» проводит концерты для поклонников в режиме…
Фильм «Джентльмены» стал самой кассовой картиной Гая Ричи в…
Поэтесса Рубальская сдала тест на коронавирус после съемок с…
Fender подарит новым пользователям бесплатные уроки игры на гитаре из-за…
Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать больного COVID-19…
Телеведущая Оксана Фёдорова поделилась своими впечатлениями о шоу…
Глава ФЗНЦ призвал все страны разорвать дипломатические отношения с ПНС…
Появилось первое фото контроллера будущего шлема дополненной реальности от…
Андрей Разин отозвал иск против Льва Лещенко, узнав о госпитализации…
Новый смартфон Meizu 17 будет доступен по цене от 560 долларов…
Просмотреть все новости