Ксения Собчак озвучила место, где Лев Лещенко мог всех заразить





Подписчикам своего Telegram-канала «Кровавая Барыня» журналистка Ксения Собчак рассказала, что известный артист Лев Лещенко, которого госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, мог стать причиной заражения многих деятелей российского шоу-бизнеса. Он присутствовал на вечеринке в честь юбилея сестры композитора Игоря Крутого -Аллы 13 марта.На торжестве присутствовали большое количество российских звезд шоу-бизнеса. Туда пригласили Николая Баскова, Олега Газманова и Владимира Винокура с женами. Также Ксения Собчак там видела Ирину Аллегрову, Александра Розенбаума, Леру Кудрявцеву, Александра Буйнова, Валерия Леонтьева, Александра Серова, Ани Лорак, Александра Ревву и Димаша.Несколько дней назад Льва Лещенко с женой госпитализировали в больницу в Коммунарке, куда свозят больных коронавирусом со всей Москвы. По словам друзей, у них диагностировано двухстороннее воспаление лёгких, но анализы на коронавирус ещё не готовы.