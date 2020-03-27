Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев сравнил Степана Меньщикова со скунсом
В последнем выпуске шоу «Бородина против Бузовой» Рустам Солнцев сказал, что нельзя осуждать Степана Меньщикова за его влечение ко всем женщинам, как нельзя осуждать скунса за запах.
Уже несколько выпусков телешоу «Бородина против Бузовой» посвящены обсуждению обновленного состава телепроекта «Дом-2». На последний выпуск пригласили Рустама Солнцева, который пролил свет на личную жизнь и похождения Степана Меньщикова за пределами телестройки.
Рустам, который является хорошим другом Степана, рассказал, что обилие женщин всегда сопровождает Меньщикова в жизни. Солнцев не был удивлён, что на молодёжном проекте его друг делает попытки соперничать с спортивными молодыми людьми.
Бывшего участника смущает только жена Степана, которая находится с ним рядом во время его соперничества. Помимо того, что она станет скоро матерью его ребенка, она является его законной супругой, а не девушкой или временной подругой.
Зрители сходятся во мнениях, что игра Меньщикова согласована с Ангелиной Монах, поэтому девушка слабо реагирует на шутки мужа в отношении других участниц.
Уже несколько выпусков телешоу «Бородина против Бузовой» посвящены обсуждению обновленного состава телепроекта «Дом-2». На последний выпуск пригласили Рустама Солнцева, который пролил свет на личную жизнь и похождения Степана Меньщикова за пределами телестройки.
Рустам, который является хорошим другом Степана, рассказал, что обилие женщин всегда сопровождает Меньщикова в жизни. Солнцев не был удивлён, что на молодёжном проекте его друг делает попытки соперничать с спортивными молодыми людьми.
Бывшего участника смущает только жена Степана, которая находится с ним рядом во время его соперничества. Помимо того, что она станет скоро матерью его ребенка, она является его законной супругой, а не девушкой или временной подругой.
Зрители сходятся во мнениях, что игра Меньщикова согласована с Ангелиной Монах, поэтому девушка слабо реагирует на шутки мужа в отношении других участниц.