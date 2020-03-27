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Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев сравнил Степана Меньщикова со скунсом

В последнем выпуске шоу «Бородина против Бузовой» Рустам Солнцев сказал, что нельзя осуждать Степана Меньщикова за его влечение ко всем женщинам, как нельзя осуждать скунса за запах.
Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев сравнил Степана Меньщикова со скунсом

Уже несколько выпусков телешоу «Бородина против Бузовой» посвящены обсуждению обновленного состава телепроекта «Дом-2». На последний выпуск пригласили Рустама Солнцева, который пролил свет на личную жизнь и похождения Степана Меньщикова за пределами телестройки.
Рустам, который является хорошим другом Степана, рассказал, что обилие женщин всегда сопровождает Меньщикова в жизни. Солнцев не был удивлён, что на молодёжном проекте его друг делает попытки соперничать с спортивными молодыми людьми.

Бывшего участника смущает только жена Степана, которая находится с ним рядом во время его соперничества. Помимо того, что она станет скоро матерью его ребенка, она является его законной супругой, а не девушкой или временной подругой.

Зрители сходятся во мнениях, что игра Меньщикова согласована с Ангелиной Монах, поэтому девушка слабо реагирует на шутки мужа в отношении других участниц.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:02

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