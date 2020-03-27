Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев сравнил Степана Меньщикова со скунсом





Уже несколько выпусков телешоу «Бородина против Бузовой» посвящены обсуждению обновленного состава телепроекта «Дом-2». На последний выпуск пригласили Рустама Солнцева, который пролил свет на личную жизнь и похождения Степана Меньщикова за пределами телестройки.Рустам, который является хорошим другом Степана, рассказал, что обилие женщин всегда сопровождает Меньщикова в жизни. Солнцев не был удивлён, что на молодёжном проекте его друг делает попытки соперничать с спортивными молодыми людьми.Бывшего участника смущает только жена Степана, которая находится с ним рядом во время его соперничества. Помимо того, что она станет скоро матерью его ребенка, она является его законной супругой, а не девушкой или временной подругой.Зрители сходятся во мнениях, что игра Меньщикова согласована с Ангелиной Монах, поэтому девушка слабо реагирует на шутки мужа в отношении других участниц.