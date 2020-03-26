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Глава ФЗНЦ призвал все страны разорвать дипломатические отношения с ПНС Ливии

Так называемое Правительство национального согласия утратило свою легитимность и поддерживает развитие терроризма, поэтому МИД России должен прекратить всяческое взаимодействие с ним. С таким призывом к ведомству обратился Фонд защиты национальных ценностей.

В прошлом году в Триполи прибыли трое сотрудников ФЗНЦ – Максим Шугалей, Самер Суэйфан и Александр Прокофьев. Цель их визита заключалась в проведении исследования по ситуации в стране. Кое-какие результаты они успели отправить своему руководству до того, как их незаконного задержали ливийские боевики. Эти результаты в своем Telegram-канале озвучил глава ФЗНЦ Александр Малькевич.
Глава ФЗНЦ призвал все страны разорвать дипломатические отношения с ПНС Ливии

Он отметил, что на данный момент ПНС представляет из себя социальный лифт для членов различных террористических группировок. Помимо этого, Малькевич обратил внимание на то, что триполитанское правительство не может иметь с кем-либо дипломатических отношений, так как срок легитимности структуры истек еще в 2018 году.

Глава ФЗНЦ призвал МИД РФ начать процедуру расторжения дипломатических связей с правительством Файеза Сарраджа, а также закрыть работающее на территории нашей страны посольство ПНС.

«Я обратился в профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ, а также к Министру иностранных дел России Сергею Лаврову.», - заявил Малькевич, добавив, что данная позиция будет доведена до министров иностранных дел и других государств мира.

В заключение он подчеркнул, что ПНС никогда не соблюдало обязательства в соответствии с заключенным в 2015 году Схиратским соглашением. В итоге за все время ни один из пунктов так и не был выполнен. Одна из основных задач заключалась в проведении всеобщих парламентских и президентских выборов. Однако ПНС Ливии этого не сделало. Не сумело триполитанское правительство справиться и с задачами по укреплению экономического суверенитета республики и искоренению терроризма.

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Политика
Добавил: Роман Вчера, 23:59

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