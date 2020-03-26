Появилось первое фото контроллера будущего шлема дополненной реальности от Apple
В Сети опубликовано первое фото контроллера от AR-шлема, который планирует выпустить американская компания Apple. Официальный релиз этого устройства c технологией дополненной реальности поклонники бренда будут ждать еще довольно долго – он может состояться осенью 2021 года.
На показанном снимке сразу же бросается в глаза тот факт, что контроллер внешне похож на Vive Focus от компании HTC. При этом, как отмечают западные издания, речь идет лишь о тестовом образце, поскольку окончательная версия гаджета может иметь несколько иной внешний вид.
Представители самой компании из Купертино пока никак не комментировали эту утечку. При этом информацию о выпуске подобного устройства ранее подтверждал глава Apple Тим Кук, заявлявший, что бренд планирует постепенно внедрять AR-технологии в свои гаджеты. По его мнению, технологии дополненной реальности помогут заметно расширить функционал и возможности пользовательского интерфейса.
Кроме того, в Сети немногим ранее появились первые слухи о новой игре, которая будет доступа лишь для устройств, работающих на базе операционной системы Apple iOS 14. Как сообщают источники, запустить приложение можно будет только возле офиса компании Mathilda 3, где, как считают эксперты, находится штаб департамента, специалисты которого отвечают, как раз за разработку соответствующего AR-шлема. Более того, игра, о которой идет речь, предназначена именно для дополненной реальности, поскольку представляет из себя боулинг, стилизованный под пешеходный переход, в котором игроку предстоит сбивать кегли с помощью виртуального шара.
На показанном снимке сразу же бросается в глаза тот факт, что контроллер внешне похож на Vive Focus от компании HTC. При этом, как отмечают западные издания, речь идет лишь о тестовом образце, поскольку окончательная версия гаджета может иметь несколько иной внешний вид.
Представители самой компании из Купертино пока никак не комментировали эту утечку. При этом информацию о выпуске подобного устройства ранее подтверждал глава Apple Тим Кук, заявлявший, что бренд планирует постепенно внедрять AR-технологии в свои гаджеты. По его мнению, технологии дополненной реальности помогут заметно расширить функционал и возможности пользовательского интерфейса.
Кроме того, в Сети немногим ранее появились первые слухи о новой игре, которая будет доступа лишь для устройств, работающих на базе операционной системы Apple iOS 14. Как сообщают источники, запустить приложение можно будет только возле офиса компании Mathilda 3, где, как считают эксперты, находится штаб департамента, специалисты которого отвечают, как раз за разработку соответствующего AR-шлема. Более того, игра, о которой идет речь, предназначена именно для дополненной реальности, поскольку представляет из себя боулинг, стилизованный под пешеходный переход, в котором игроку предстоит сбивать кегли с помощью виртуального шара.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Вчера, 23:30