Яна Рудковская рассказала об отношениях приёмного сына Андрея с его биологической матерью

Яна Рудковская является супругой олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Они уже 10 лет счастливы в браке и у них есть 7-летний сын Александр. Однако ранее она состояла в браке с российским бизнесменом Виктором Батуриным, от которого родила сына Николая и стала опекуном для его сына Андрея от второй супруги Юлии Салтовец. Музыкальный продюсер редко делится снимками с наследниками от бывшего мужа, однако всегда говорит о них только приятные слова.Сыновья уже давно повзрослели и получили школьное образование. На данный момент они обучаются в ВУЗах. В интервью для Telegram-канала «Модные хроники Злой Киски» телеведущая впервые поделилась информацией об отношениях между приёмным сыном Андреем и его биологической матерью. «Мой сын имеет лишь одну родную маму и это я. С биологической он встречался несколько раз, однако после 2014 года решил оборвать с ней контакты. Он уже взрослый мальчик, учится в МГИМО, любит играть в гольф. Он ладит со своим отцом, а вот мамой Андрей считает меня. Я всегда воспитывала двоих детей, не разделяя на родного или приемного. Он является моим сыном», — сообщила Рудковская.