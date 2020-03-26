Андрей Разин отозвал иск против Льва Лещенко, узнав о госпитализации артиста

Еще в феврале 2020 года в эфире популярного ток-шоу «Привет, Андрей!» вспыхнул конфликт с участием продюсера группы «Ласковый май» и певцом Львом Лещенко. Артисты устроили жаркую перепалку из-за солиста популярной группы Юрия Шатунова, которая обернулась судебным иском.Шатунов заявлял, что Разин не дает ему гастролировать, самостоятельно исполняя его песни под фонограмму, тогда же Лев Валерьянович отметил, что считает популярность коллектива заслугой именно певца, а Разина назвал «администратором», который выдает себя за артиста. После этого скандального эфира продюсер обратился в суд с иском против Шатунова, Лещенко и ведущего шоу Андрея Малахова. Впрочем, теперь он заявляет, что отозвал заявление, поскольку узнал о госпитализации 78-летнего эстрадного певца.«Узнав о том, что случилось с Лещенко, я попросил своих адвокатов отозвать заявление из суда. Я сегодня не имею права вести с ним подобные споры, поскольку он находится в таком состоянии. Мне остается лишь искренне пожелать ему скорейшего выздоровления и обязательного возвращения на сцену. Претензий больше не имею», - пишет Разин на своей страничке в социальной сети Instagram, подчеркивая, что Юрий Шатунов и Андрей Малахов при этом все же должны будут ответить за свои действия в суде.