Новый смартфон Meizu 17 будет доступен по цене от 560 долларов США





По информации источника, смартфон будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем OLED с использованием панели, частота обновления которой составляет до 90 Гц. Функционирование гаджета будет осуществляться на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 865. В устройстве присутствует многомодульная основная камера с датчиками на 64, 20 и 12 миллионов пикселей. Оперативная память гаджета будет доступна в размере 8 или 12 Гбайт, а внешняя - 128 или 256 Гбайт. За питание телефона отвечает аккумуляторная батарея, емкость которой составляет 4500 мАч. Пользователям будет доступна функция быстрой зарядки.Старт продаж Meizu 17 начнется в третьем квартале текущего года.