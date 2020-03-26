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Новый смартфон Meizu 17 будет доступен по цене от 560 долларов США

Смартфон Meizu 17 будет доступен по цене от 560 долларов США. Компания официально презентует новый гаджет в апреле.

По информации источника, смартфон будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем OLED с использованием панели, частота обновления которой составляет до 90 Гц. Функционирование гаджета будет осуществляться на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 865. В устройстве присутствует многомодульная основная камера с датчиками на 64, 20 и 12 миллионов пикселей. Оперативная память гаджета будет доступна в размере 8 или 12 Гбайт, а внешняя - 128 или 256 Гбайт. За питание телефона отвечает аккумуляторная батарея, емкость которой составляет 4500 мАч. Пользователям будет доступна функция быстрой зарядки.

Старт продаж Meizu 17 начнется в третьем квартале текущего года.

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Технологии
Добавил: Романова Виктория Вчера, 22:40

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