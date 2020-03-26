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В США 5-летнего ребенка отправили на карантин из-за смерти его матери от коронавируса

В США 5-летнего мальчика отправили на карантин после того, как его мать умерла от COVID-19. Полицейские в штате Джорджия обнаружили ребенка лишь после того, как его родительница перестала выходить на связь.
В США 5-летнего ребенка отправили на карантин из-за смерти его матери от коронавируса

Примечательно, что такое внимание к погибшей у стражей порядка вызвал тот факт, что она является медицинским работником. Женщина работала в клинике, поэтому ее коллеги решили провести анализы на предмет наличия в ее организме штамма нового типа коронавируса – проведенный тест дал положительный результат. Всех, кто контактировал с покойной, сразу же отправили на карантин, в их рядах оказался и 5-летний сын женщины, который в течение какого-то времени был заперт в доме вместе с телом умершей матери и провел в этом положении около 16 часов.

Как отмечает телеканал CNN, стратегия борьбы с распространением COVID-19, принятая властями США, оказалась менее эффективной чем та, которой решили придерживаться российские власти. Журналисты подчеркивают, что это особенно важно для стран, у которых есть сухопутная прямая граница с Китаем, ранее ставшим эпицентром распространения опасного заболевания, сообщает информационный портал "НьюИнформ".

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:40

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