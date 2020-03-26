Эксперт рассказал, когда лучше всего сменить зимнюю резину на летнюю в нынешнем сезоне
Представитель НОЦБД Сергей Канаев рассказал о том, какая дата для российских автомобилистов будет лучшим временем для смены зимнего комплекта шин на летний. По словам эксперта, водителям лучше не спешить и переждать последние холодные дни, а заняться переобуванием своего авто можно будет уже после 1 апреля.
«Вероятнее всего, осадков со снегом уже не предвидится, однако все еще высокой остается вероятность обледенения дорог. Как известно, скользкая дорога – самое сложное испытание для любого водителя. Многие называют такие периоды «днем жестянщика» и совсем не зря. Ситуация на дороге в подобных погодных условиях становится опасной, причем, для ее создания, вполне достаточно всего двух морозных ночей», - отметил эксперт.
По словам специалиста, российским автомобилистам сейчас лучше всего заняться выбором и покупкой летней резины, которая бы полностью соответствовала заявленным производителем характеристикам. К примеру, для грузовых автомобилей важна грузоподъемность, для спортивных – соответствие покрышек скоростному режиму, но в большинстве случаев важную роль играет именно соотношение цены и качества. А вот замену зимних комплектов на летние лучше всего производить уже после 1 апреля, если не сбудется прогноз, согласно которому в первые дни следующего месяца может резко похолодать, после чего на дорогах образуется наледь.
«Вероятнее всего, осадков со снегом уже не предвидится, однако все еще высокой остается вероятность обледенения дорог. Как известно, скользкая дорога – самое сложное испытание для любого водителя. Многие называют такие периоды «днем жестянщика» и совсем не зря. Ситуация на дороге в подобных погодных условиях становится опасной, причем, для ее создания, вполне достаточно всего двух морозных ночей», - отметил эксперт.
По словам специалиста, российским автомобилистам сейчас лучше всего заняться выбором и покупкой летней резины, которая бы полностью соответствовала заявленным производителем характеристикам. К примеру, для грузовых автомобилей важна грузоподъемность, для спортивных – соответствие покрышек скоростному режиму, но в большинстве случаев важную роль играет именно соотношение цены и качества. А вот замену зимних комплектов на летние лучше всего производить уже после 1 апреля, если не сбудется прогноз, согласно которому в первые дни следующего месяца может резко похолодать, после чего на дорогах образуется наледь.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:50