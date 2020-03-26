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Эксперт рассказал, когда лучше всего сменить зимнюю резину на летнюю в нынешнем сезоне

Представитель НОЦБД Сергей Канаев рассказал о том, какая дата для российских автомобилистов будет лучшим временем для смены зимнего комплекта шин на летний. По словам эксперта, водителям лучше не спешить и переждать последние холодные дни, а заняться переобуванием своего авто можно будет уже после 1 апреля.
Эксперт рассказал, когда лучше всего сменить зимнюю резину на летнюю в нынешнем сезоне

«Вероятнее всего, осадков со снегом уже не предвидится, однако все еще высокой остается вероятность обледенения дорог. Как известно, скользкая дорога – самое сложное испытание для любого водителя. Многие называют такие периоды «днем жестянщика» и совсем не зря. Ситуация на дороге в подобных погодных условиях становится опасной, причем, для ее создания, вполне достаточно всего двух морозных ночей», - отметил эксперт.

По словам специалиста, российским автомобилистам сейчас лучше всего заняться выбором и покупкой летней резины, которая бы полностью соответствовала заявленным производителем характеристикам. К примеру, для грузовых автомобилей важна грузоподъемность, для спортивных – соответствие покрышек скоростному режиму, но в большинстве случаев важную роль играет именно соотношение цены и качества. А вот замену зимних комплектов на летние лучше всего производить уже после 1 апреля, если не сбудется прогноз, согласно которому в первые дни следующего месяца может резко похолодать, после чего на дорогах образуется наледь.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:50

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