Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана поблагодарил РФ за помощь в борьбе с COVID-19
Итальянец Аттилио Фонтана, являющийся губернатором Ломбардии, поблагодарил РФ за то, что страна оказала им помощь в борьбе с COVID-19. По словам главы северной области Италии, он не понимает тех людей, которые пытаются спекулировать на тему распространения коронавируса по миру.
Губернатор Ломбардии призвал политиков всего мира не устраивать полемику в условиях пандемии. Аттилио Фонтана раскритиковал политические интриги на фоне распространения по планете смертельно опасного вируса.
В СМИ начали появляться статьи, в которых критиковали прибывшую в Италию российскую помощь в лице военных инфекционистов и медицинского оборудования по противодействию коронавирусной инфекции. Однако местные жители, наоборот, в социальных сетях пишут, что благодарны российскому правительству за такую своевременную помощь, отмечает информационное издание «Политическая экспертиза».
Губернатор Ломбардии призвал политиков всего мира не устраивать полемику в условиях пандемии. Аттилио Фонтана раскритиковал политические интриги на фоне распространения по планете смертельно опасного вируса.
В СМИ начали появляться статьи, в которых критиковали прибывшую в Италию российскую помощь в лице военных инфекционистов и медицинского оборудования по противодействию коронавирусной инфекции. Однако местные жители, наоборот, в социальных сетях пишут, что благодарны российскому правительству за такую своевременную помощь, отмечает информационное издание «Политическая экспертиза».
В мире
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:20