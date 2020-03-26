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Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана поблагодарил РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Итальянец Аттилио Фонтана, являющийся губернатором Ломбардии, поблагодарил РФ за то, что страна оказала им помощь в борьбе с COVID-19. По словам главы северной области Италии, он не понимает тех людей, которые пытаются спекулировать на тему распространения коронавируса по миру.

Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана поблагодарил РФ за помощь в борьбе с COVID-19


Губернатор Ломбардии призвал политиков всего мира не устраивать полемику в условиях пандемии. Аттилио Фонтана раскритиковал политические интриги на фоне распространения по планете смертельно опасного вируса.

В СМИ начали появляться статьи, в которых критиковали прибывшую в Италию российскую помощь в лице военных инфекционистов и медицинского оборудования по противодействию коронавирусной инфекции. Однако местные жители, наоборот, в социальных сетях пишут, что благодарны российскому правительству за такую своевременную помощь, отмечает информационное издание «Политическая экспертиза».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:20

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