Группа «Мумий Тролль» проводит концерты для поклонников в режиме онлайн
Музыкальный коллектив «Мумий Тролль» вместе с Ильёй Лагутенко из-за эпидемии коронавируса оказался на домашнем карантине. Чтобы поклонникам не было скучно во время самоизоляции группа приняла решение проводить концерты в режиме онлайн.
Каждый участник группы «Мумий Тролль» находится на самоизоляции и играет в одиночестве, однако после сведения фрагментов получаются полноценные музыкальные композиции. Позднее своеобразные концерты публикуются на видеохостинге «Яндекс.Эфир».
Участники коллектива делятся историями создания своих треков. Так, Илья Лагутенко рассказал, как была написана композиция «Карнавала.Нет», а также показал блокнот, в котором он много лет назад набрасывал её черновой вариант. Выпуски стараются создавать каждую неделю. Первые два называются «Карнавала.Нет» и «Планы». Их уже можно посмотреть на видеохостинге. В пресс-службе сервиса отмечают, музыкальные концерты пользователи могут смотреть совершенно бесплатно. Серия импровизированных выступлений будет объединена и получит название «Все дома».
Каждый участник группы «Мумий Тролль» находится на самоизоляции и играет в одиночестве, однако после сведения фрагментов получаются полноценные музыкальные композиции. Позднее своеобразные концерты публикуются на видеохостинге «Яндекс.Эфир».
Участники коллектива делятся историями создания своих треков. Так, Илья Лагутенко рассказал, как была написана композиция «Карнавала.Нет», а также показал блокнот, в котором он много лет назад набрасывал её черновой вариант. Выпуски стараются создавать каждую неделю. Первые два называются «Карнавала.Нет» и «Планы». Их уже можно посмотреть на видеохостинге. В пресс-службе сервиса отмечают, музыкальные концерты пользователи могут смотреть совершенно бесплатно. Серия импровизированных выступлений будет объединена и получит название «Все дома».
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 05:00