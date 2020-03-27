Группа «Мумий Тролль» проводит концерты для поклонников в режиме онлайн





Каждый участник группы «Мумий Тролль» находится на самоизоляции и играет в одиночестве, однако после сведения фрагментов получаются полноценные музыкальные композиции. Позднее своеобразные концерты публикуются на видеохостинге «Яндекс.Эфир».Участники коллектива делятся историями создания своих треков. Так, Илья Лагутенко рассказал, как была написана композиция «Карнавала.Нет», а также показал блокнот, в котором он много лет назад набрасывал её черновой вариант. Выпуски стараются создавать каждую неделю. Первые два называются «Карнавала.Нет» и «Планы». Их уже можно посмотреть на видеохостинге. В пресс-службе сервиса отмечают, музыкальные концерты пользователи могут смотреть совершенно бесплатно. Серия импровизированных выступлений будет объединена и получит название «Все дома».