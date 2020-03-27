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Ученые для обнаружения поддельного виски предложили использовать алкогольную «паутину»

Ученые-химики выделили набор органических молекул, используя который можно устанавливать подлинность американского виски. Настоящий напиток под воздействием этих веществ высыхает, превращаясь в «паутину».
Ученые для обнаружения поддельного виски предложили использовать алкогольную «паутину»

Ученые сообщают, что молекулы можно применять для определения страны производства и качества алкогольных напитков. Специалисты установили, что вещества, составляющие 1% от массы напитка, отвечают за создание пространственных структур, в том числе узоров.

Причиной появления пятен, похожих на «кольца от кофе», является разная скорость испарения воды, и перенесение твердых частиц на край капли. После высыхания виски возникает сложнейший узор, напоминающий паутину. Для выяснения механизма создания «нитей» ученые, используя микроскоп, наблюдали за процессом высыхания капель. В результате этого они обнаружили наличие «паутины» лишь после американского виски. Шотландский или канадский напитки не образуют при высыхании тонких нитей.

Формирование «паутины» также зависит от взаимодействия органических молекул, иногда объединяющихся в пленки. После испарения некоторые из них отделяются, формируя складки или другие структуры. С помощью химического анализа ученые установили, что в состав нитей входят эфиры и другие вещества, похожие на мыло.

Ученые полагают, что с использованием набора молекул можно будет обнаруживать контрафактные напитки и устанавливать длительность выдержки.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 06:00

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