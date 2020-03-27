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Энтони Хопкинс рассказал, от какого его хобби не в восторге кот Нибло

Домашний любимец актера Энтони Хопкинса стал звездой Сети, а знаменитость с удовольствием делится с подписчиками новой информацией о коте Нибло. В микроблоге Instagram американская знаменитость рассказал, от какого его хобби не в восторге питомец.

Энтони Хопкинс рассказал, от какого его хобби не в восторге кот Нибло


Энтони Хопкинс показал подписчикам, что он пишет картины. Но, как отметил актер, его кот Нибло не любит, когда хозяин рисует. 82-летний артист пошутил, что Нибло думает, будто у него получится лучше рисовать. После этого в видео появляется сам виновник рассказа с приоткрытым ртом. В ответ на это Энтони Хопкинс показывает коту язык.

Свой ролик американский актер снял на десятый день карантина, который был введен из-за распространения по миру коронавирусной инфекции. Но, звезда не скучает и находит себе множество интересных занятий, на которые у него часто не хватало времени. Энтони Хопкинс с удовольствием рисует и играет на фортепиано, а своими успехами делится с фолловерами. Многие поклонники восхищаются тем, что в 82 года знаменитый артист старается не унывать, а радоваться таким простым вещам и реализовывать свои таланты.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:07

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