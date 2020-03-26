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Союз мукомолов предупредил о возможном дефиците муки в России

Представители Российского союза мукомолов (РСМКП) выступили с обращением в адрес главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева из-за роста стоимости зерна. Письмо, в котором организация предупреждает о возможном дефиците муки в стране, уже опубликовано на ее официальном сайте.
Союз мукомолов предупредил о возможном дефиците муки в России

Как отмечают в РСМКП, на фоне общей нестабильности в экономике заметно ухудшилось положение огромного числа предприятий профильной отрасли. «Колебания курса валют сделали экспорт зерна более выгодным решением, в связи с чем многие сельскохозяйственные предприятия начали отказываться от поставок зерна мукомольным предприятиям или устанавливать для них завышенную, как для отечественного рынка, цену на сырье, поскольку хлебозаводы не могут принимать муку по завышенной стоимости», - отмечается в тексте документа.

В Союзе также подчеркивают, что сейчас цена зерна в России составляет около 15 000 рублей за тонну, а тонна муки при этом стоит порядка 17 000 рублей. В подобных условиях на производстве каждой тонны муки отечественные мельницы несут убытки до 4 000 рублей. В то же самое время, несмотря на высокие урожаи 2019 года, запасов крупнейших производителей в стране хватит не более чем на 2-3 недели.

Экономическое положение отраслевых предприятий усугублено еще и тем, что уже три года подряд многие из них остались фактически без субсидирования в виде льготных условий кредитования, добавляют авторы обращения. «На данный момент уполномоченные финансовые организации, которые должны предоставлять предприятиям отрасли льготное кредитование, отказывают мукомолам в выдаче займов из-за их убыточности и отсутствия соответствующего залога», - утверждают в РСМКП. В Союзе заявляют, что нынешняя ситуация может привести к возникновению дефицита муки в стране и просят принять соответствующие меры для того, чтобы устранить образовавшийся дисбаланс в ценообразовании.

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Экономика / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 22:05

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