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Фильм «Джентльмены» стал самой кассовой картиной Гая Ричи в РФ

Согласно сведениям, которые предоставила служба мониторинга Rentrak, фильм «Джентельмены» стал самой кассовой картиной режиссера Гая Ричи в РФ. На вчерашний день, 25 марта, кинолента собрала в прокате более 1 219 000 рублей.

Фильм «Джентльмены» стал самой кассовой картиной Гая Ричи в РФ


Криминальной комедии удалось обогнать по сборам «Алладина» и два фильма Гая Ричи о Шерлоке Холмсе. В России в широкий прокат новая работа режиссера вышла 13 февраля. В главных ролях можно увидеть Колина Фаррелла, Мэтью МакКонахи, Хью Гранта и Чарли Ханнэма.

Ранее появилась информация о том, что мультфильму «Холодное сердце 2» удалось стать абсолютным рекордсменом по кассовым сборам за всю историю существования кинематографа. Самый ожидаемый мультипликационный фильм собрал 1,325 миллиардов долларов. При этом, предыдущий рекорд принадлежит первой части «Холодного сердца», вышедшей семь лет назад, с показателем в 1,281 миллиардов долларов.

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 04:00

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