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Редчайший Porsche 911 GT2 выставили на аукцион за миллион долларов

Знаменитый аукционный дом «Сотбис» сообщает о выставлении на продажу редчайшего экземпляра немецкого спорткара Porsche 911 GT2 1996 года выпуска с пробегом всего 30 тысяч километров. Торги продлятся до 28 марта 2020 года, как рассчитывают организаторы, стоимость этого автомобиля составит порядка миллиона долларов США.
Редчайший Porsche 911 GT2 выставили на аукцион за миллион долларов

Porsche 911 GT 2 993-ей серии был первой и, наверное, одной из самых знаковых модификаций GT2. За все время немецкий бренд выпустил лишь 194 экземпляра таких автомобилей, адаптированных под дороги общего пользования.

Автомобиль оснащается 3,6-литровым турбированным двигателем мощностью 430 л.с., выдающим до 541 Нм максимального крутящего момента. Работает эта силовая установка в паре с 6-ступенчатой «механикой», передающей момент на колеса задней оси через дифференциал с ограниченным скольжением. Благодаря таким характеристикам этот, почти 25-летний, автомобиль способен набирать «первую сотню» всего за 4,4 секунды, достигая максимальной скорости в 300 км/ч.

Кроме всего прочего, указанная версия оснащена карбон-керамическими тормозами и оригинальными легкосплавными дисками диаметром 18 дюймов, отличается наличием стекловолоконных расширителей арок и огромным задним спойлером.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:35

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