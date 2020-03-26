Редчайший Porsche 911 GT2 выставили на аукцион за миллион долларов
Знаменитый аукционный дом «Сотбис» сообщает о выставлении на продажу редчайшего экземпляра немецкого спорткара Porsche 911 GT2 1996 года выпуска с пробегом всего 30 тысяч километров. Торги продлятся до 28 марта 2020 года, как рассчитывают организаторы, стоимость этого автомобиля составит порядка миллиона долларов США.
Porsche 911 GT 2 993-ей серии был первой и, наверное, одной из самых знаковых модификаций GT2. За все время немецкий бренд выпустил лишь 194 экземпляра таких автомобилей, адаптированных под дороги общего пользования.
Автомобиль оснащается 3,6-литровым турбированным двигателем мощностью 430 л.с., выдающим до 541 Нм максимального крутящего момента. Работает эта силовая установка в паре с 6-ступенчатой «механикой», передающей момент на колеса задней оси через дифференциал с ограниченным скольжением. Благодаря таким характеристикам этот, почти 25-летний, автомобиль способен набирать «первую сотню» всего за 4,4 секунды, достигая максимальной скорости в 300 км/ч.
Кроме всего прочего, указанная версия оснащена карбон-керамическими тормозами и оригинальными легкосплавными дисками диаметром 18 дюймов, отличается наличием стекловолоконных расширителей арок и огромным задним спойлером.
Porsche 911 GT 2 993-ей серии был первой и, наверное, одной из самых знаковых модификаций GT2. За все время немецкий бренд выпустил лишь 194 экземпляра таких автомобилей, адаптированных под дороги общего пользования.
Автомобиль оснащается 3,6-литровым турбированным двигателем мощностью 430 л.с., выдающим до 541 Нм максимального крутящего момента. Работает эта силовая установка в паре с 6-ступенчатой «механикой», передающей момент на колеса задней оси через дифференциал с ограниченным скольжением. Благодаря таким характеристикам этот, почти 25-летний, автомобиль способен набирать «первую сотню» всего за 4,4 секунды, достигая максимальной скорости в 300 км/ч.
Кроме всего прочего, указанная версия оснащена карбон-керамическими тормозами и оригинальными легкосплавными дисками диаметром 18 дюймов, отличается наличием стекловолоконных расширителей арок и огромным задним спойлером.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:35