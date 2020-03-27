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Поэтесса Рубальская сдала тест на коронавирус после съемок с Лещенко

В своем микроблоге Instagram поэтесса Лариса Рубальская опубликовала снимок с Лещенко, сделанный во время съемок шоу «Привет, Андрей!» 17 марта. 74-летняя автор многих известных песен отметила, что она сдала тест на коронавирус после контакта с возможным носителем инфекции.

Поэтесса Рубальская сдала тест на коронавирус после съемок с Лещенко


Лев Лещенко находится в реанимации в клинике Коммунарка с подозрением на COVID-19. По некоторым данным, у него диагностировали воспаление легких. Лариса Рубальская сидела с исполнителем за одним столом, поэтому решила перестраховаться и сделать тест. Результаты оказались отрицательными. Поэтесса пожелала фолловерам придерживаться карантина и держаться друг от друга подальше.

Также на съемках программы была Ангелина Вовк, которая отметила, что сидела далеко от Льва Лещенко. По словам телеведущей, она не контактировала с музыкантом в тот день.

Концертный директора певца Олег Дмитриев добавил, что 12 марта они приехали с гастролей, которые проходили в Канаде и США. Артист соблюдал режим самоизоляции, но 24 марта пожаловался на плохое самочувствие вместе с супругой. Как отметил Олег Дмитриев, исполнителя перевели в реанимацию не экстренно, а для проведения необходимых процедур, так как именно там находится медицинское оборудование.

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:00

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