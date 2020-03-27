Поэтесса Рубальская сдала тест на коронавирус после съемок с Лещенко

Лев Лещенко находится в реанимации в клинике Коммунарка с подозрением на COVID-19. По некоторым данным, у него диагностировали воспаление легких. Лариса Рубальская сидела с исполнителем за одним столом, поэтому решила перестраховаться и сделать тест. Результаты оказались отрицательными. Поэтесса пожелала фолловерам придерживаться карантина и держаться друг от друга подальше.Также на съемках программы была Ангелина Вовк, которая отметила, что сидела далеко от Льва Лещенко. По словам телеведущей, она не контактировала с музыкантом в тот день.Концертный директора певца Олег Дмитриев добавил, что 12 марта они приехали с гастролей, которые проходили в Канаде и США. Артист соблюдал режим самоизоляции, но 24 марта пожаловался на плохое самочувствие вместе с супругой. Как отметил Олег Дмитриев, исполнителя перевели в реанимацию не экстренно, а для проведения необходимых процедур, так как именно там находится медицинское оборудование.