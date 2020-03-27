Fender подарит новым пользователям бесплатные уроки игры на гитаре из-за коронавируса





На сайте компании сделали заявление, что в нынешние сложные времена всех сможет объединить музыка. Производитель электрических гитар планирует помочь пользователям интересно проводить время на карантине, поэтому у первых 100 000 человек, которые подпишутся на сайт, будет возможность воспользоваться бесплатными уроками игры на таких музыкальных инструментах, как гитара, бас-гитара и укулеле.Представители компании предлагают всем «немного пошуметь» во время пребывания дома. Чтобы воспользоваться предложением и приступить к урокам, нужно совершить регистрацию на сайте Fender, получив специальный код. Действующие подписчики не смогут принять участие в акции. Стоимость месячного курса уроков обычно составляет 9,99 долларов.Компания Fender была создана еще в 1946 году и в данное время является одним из главных производителей электрических гитар в мире.