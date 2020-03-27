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Fender подарит новым пользователям бесплатные уроки игры на гитаре из-за коронавируса

Производитель гитар Fender принял решение о том, чтобы подарить три месяца бесплатных онлайн-уроков новым пользователям. Устроить такую акцию в компании решили для помощи всем, кто находится на карантине из-за коронавируса.

На сайте компании сделали заявление, что в нынешние сложные времена всех сможет объединить музыка. Производитель электрических гитар планирует помочь пользователям интересно проводить время на карантине, поэтому у первых 100 000 человек, которые подпишутся на сайт, будет возможность воспользоваться бесплатными уроками игры на таких музыкальных инструментах, как гитара, бас-гитара и укулеле.

Представители компании предлагают всем «немного пошуметь» во время пребывания дома. Чтобы воспользоваться предложением и приступить к урокам, нужно совершить регистрацию на сайте Fender, получив специальный код. Действующие подписчики не смогут принять участие в акции. Стоимость месячного курса уроков обычно составляет 9,99 долларов.

Компания Fender была создана еще в 1946 году и в данное время является одним из главных производителей электрических гитар в мире.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 02:00

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