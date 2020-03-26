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Audi отзовет в России более 200 кроссоверов из-за проблем с передними сиденьями

Официальные дилеры немецкой марки Audi в России объявляют о проведении отзывной кампании в отношении 246 внедорожников Audi Q8 и Q7. Такие данные приводятся в сообщении пресс-центра Росстандарта.
Audi отзовет в России более 200 кроссоверов из-за проблем с передними сиденьями

В ведомстве подчеркивают, что отзыву подлежат внедорожники Audi Q8 и Q7, которые были проданы дилерами компании из Ингольштадта в период с 2019 года по настоящее время на российском рынке. Причиной отзыва называют возможное возникновение трещин на поперечинах спинок передних сидений данных автомобилей, в результате чего жгут проводов в левом кресле может повредиться из-за трения об острые края трещины. Подобное повреждение может привести к выходу из строя электронных систем регулировки положения или обогрева сидений.

Специалисты сервисных центров проведут проверку отзываемых автомобилей и, в случае возникновения такой необходимости, выполнят замену рамы спинки левого переднего кресла. Разумеется, все ремонтные работы будут выполняться на бесплатной основе.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:05

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