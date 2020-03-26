Анна Исаева анонсировала последнюю песню покойной Юлии Началовой
В своем микроблоге Instagram концертный директор покойной Юлии Началовой анонсировала последнюю песню артистки под названием «Останься». Согласно сведениям издания «Глобалмск.ру», накануне трагедии жизнерадостная артистка работала над новым материалом, который даже не успела сама прослушать.
Жизнь Юлии Началовой оборвалась год назад, но родные, друзья и поклонники до сих пор не могут смириться с этой утратой. Перед госпитализацией певица работала над песней «Останься» и переживала по поводу того, понравится ли ее новая работа публике.
Анна Исаева вспоминает, что ее близкая подруга всегда была оптимисткой и верила в то, что выздоровеет и вернется к работе. Даже будучи в тяжелом состоянии, Юлия Началова говорила со своим концертным директором о сцене и творчестве. Поклонники артистки на всех площадках в Сети смогут прослушать посмертную композицию. Анна Исаева написала пост, в котором назвала эту песню «финальной». Также подруга Юлии Началовой поблагодарила людей, которые поверили в ее идею и помогли воссоздать материал, над которым перед смертью работала артистка.
Жизнь Юлии Началовой оборвалась год назад, но родные, друзья и поклонники до сих пор не могут смириться с этой утратой. Перед госпитализацией певица работала над песней «Останься» и переживала по поводу того, понравится ли ее новая работа публике.
Анна Исаева вспоминает, что ее близкая подруга всегда была оптимисткой и верила в то, что выздоровеет и вернется к работе. Даже будучи в тяжелом состоянии, Юлия Началова говорила со своим концертным директором о сцене и творчестве. Поклонники артистки на всех площадках в Сети смогут прослушать посмертную композицию. Анна Исаева написала пост, в котором назвала эту песню «финальной». Также подруга Юлии Началовой поблагодарила людей, которые поверили в ее идею и помогли воссоздать материал, над которым перед смертью работала артистка.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:50