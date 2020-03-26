Анна Исаева анонсировала последнюю песню покойной Юлии Началовой

Жизнь Юлии Началовой оборвалась год назад, но родные, друзья и поклонники до сих пор не могут смириться с этой утратой. Перед госпитализацией певица работала над песней «Останься» и переживала по поводу того, понравится ли ее новая работа публике.Анна Исаева вспоминает, что ее близкая подруга всегда была оптимисткой и верила в то, что выздоровеет и вернется к работе. Даже будучи в тяжелом состоянии, Юлия Началова говорила со своим концертным директором о сцене и творчестве. Поклонники артистки на всех площадках в Сети смогут прослушать посмертную композицию. Анна Исаева написала пост, в котором назвала эту песню «финальной». Также подруга Юлии Началовой поблагодарила людей, которые поверили в ее идею и помогли воссоздать материал, над которым перед смертью работала артистка.