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Телеведущая Ольга Бузова впервые заговорила об увеличении груди: "Это просто активная личная жизнь"

Телеведущая, звезда проекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова в интервью на канале "Алена, блин" откровенно рассказала об увеличении груди. Знаменитость призналась, в ее жизни был период, когда хотелось лечь под нож и все в себе изменить, однако на данный момент никаких вмешательств в ее организме нет.
Телеведущая Ольга Бузова впервые заговорила об увеличении груди: "Это просто активная личная жизнь"

Телеведущая Ольга Бузова сейчас счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Отвечая на вопрос по поводу увеличения груди, певица отметила, что у нее был период, когда хотелось что-то в себе изменить, тогда она сильно переживала из-за развода с мужем. Во время замужества, добавила артистка, ей многие говорили, что фигура хорошая, но грудь надо было бы увеличить, что сильно расстраивало знаменитость.

После развода, как оказалось, Ольга Бузова страдала от многих комплексов, однако благодарна себе за то, что вовремя остановилась. Она обрезала волосы, изменила их цвет, затем записалась на операцию по увеличению груди и даже успела сдать все анализы. В самый последний момент исполнительница просто передумала.

В итоге, признается Ольга Бузова, она поняла, что мужчина всегда любит и принимает девушку такой, какая она есть, а не пытается что-то в ней изменить, ведь в ином случае о чувствах речи не идет. По поводу носа певица упомянула, что раньше была полнее и он казался больше, а грудь увеличилась просто из-за активной личной жизни.

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Добавил: Joker Сегодня, 19:55

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