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Телеведущая Ольга Бузова видит Давида Манукяна отцом своих детей

Телеведущая Ольга Бузова в интервью на YouTube-канале "Алена, блин" откровенно рассказала о романе с блогером Давидом Манукяном. Певица без раздумий назвала его отцом своих будущих детей и призналась, сейчас она счастлива.
Телеведущая Ольга Бузова видит Давида Манукяна отцом своих детей

Телеведущая Ольга Бузова, как оказалось, на протяжении восьми месяцев состоит в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Пара много снимается вместе, показывает совместные снимки в соцсетях и делится подробностями личной жизни. Певица и ее 27-летний избранник уже живут вместе на съемной квартире, а в будущем планируют переезд в свое жилье, там идет ремонт.

Ольга Бузова отметила, сейчас она счастлива, любит и любима, чувствует, что ее ценят. Хотя телеведущая у всех на виду, она отметила, что не может без любви, именно вокруг нее строится жизнь любого человека. Все финансовые вопросы, отметила исполнительница, мужчина в их семье взял на себя. Звезда проекта "Дом-2" видит Давида Манукяна отцом своих будущих детей, она практически уверена, что у них все будет хорошо, ведь оба знают цену измены и предательства родных людей.

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Добавил: Joker Сегодня, 20:20

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