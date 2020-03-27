Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать больного COVID-19 отца

Недавно 71-летний сын королевы Елизаветы II получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. На данный момент принц Чарльз со своей супругой Камиллой пребывает в самоизоляции в Шотландии в поместье Балморал.Как сообщают инсайдеры, Меган Маркл настаивает на том, чтобы принц Гарри «не выезжал за пределы Канады ни при каких обстоятельствах». По словам герцогини Сассекской, ее супруг общается с отцом по телефону. Жена принца Гарри отметила, что они расстроены и хотели бы помочь, но в сложившейся ситуации это невозможно.Герцог Сассекский и его супруга на данный момент пережидают пандемию в Ванкувере в собственном особняке. Меган Маркл очень переживает по поводу распространения коронавируса по миру, поэтому предпринимает все меры, чтобы защитить себя, супруга и сына Арчи. Жена принца Гарри пристально следит за тем, чтобы персонал соблюдал правила гигиены, а также носил маски и перчатки.