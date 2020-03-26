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Эксперты назвали ТОП-10 флагманских смартфонов 2020 года

Специалисты составили рейтинг лучших флагманских смартфонов 2020 года, которые доступны на российском рынке. Лидером рейтинга оказался новый флагман от китайской компании Xiaomi – модель Mi Note 10 Pro.
Эксперты назвали ТОП-10 флагманских смартфонов 2020 года

Как отмечают авторы рейтинга, лидер списка, по их версии, оснащен процессором Snapdragon 730G с 8 гигабайтами оперативной памяти, а также отличается завидной автономностью за счет аккумулятора емкостью 5200 мАч. На втором месте расположился OnePlus 7 Pro с конфигурацией 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт постоянной памяти. Тройку лидеров замыкает южнокорейский Samsung Galaxy Note 10+ — один из самых дорогих участников рейтинга с ценником около 70 тысяч рублей. Кроме того, данное устройство отличается рекордным для современного рынка объемом оперативной памяти – 12 Гб.

Следующим участником рейтинга оказалось еще одно устройство от Xiaomi – речь о прежнем флагмане Xiaomi Mi 9T Pro с ценником около 27 000 рублей. Замыкает первую пятерку OnePlus 7T с процессором Snapdragon 855+ и 8 гигабайтами ОЗУ. Цена на это устройство в России колеблется в пределах 34 000 рублей.

Далее в рейтинге разместились Honor 20 Pro, Damsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10, Huawei P30 Pro и недавний дебютант Realme X2 Pro.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:10

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