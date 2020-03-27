Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова рассказала, как пережить измену





Алена Шишкова на своей странице в социальной сети Instagram в Stories предложила подписчикам пообщаться и задать ей вопросы, начинающиеся словом «как». Кто-то из пользователей спросил у знаменитости о том, как пережить измену. Модель ответила, что в такой ситуации огромную роль играет поведение человека, совершившего такой поступок.В том случае, когда мужчина сделал это внезапно для него же самого, а после огласки он чувствует себя виноватым и просит прощения, то поведение девушки должно идти по одному сценарию. Однако если после измены человек еще и оскорбляет свою избранницу, винит ее во всем и бросает, то это совсем другая история. После такого бывает очень больно, и не существует от этой боли никакого волшебного средства. Здесь способно помочь одно только время, которое можно использовать, чтобы мучить себя изнутри воспоминаниями о прошлом, либо же, напротив, безгранично полюбить себя. Во втором случае есть шанс быстрее прийти к новому и светлому будущему.Предполагается, что сложный вопрос об измене Алене Шишковой пользователи задали не случайно, поскольку ранее была информация, что модель сама пережила такую ситуацию. Тимати, якобы, встречался с другой еще во время беременности знаменитости, и после рождения наследницы возлюбленные расстались, однако до сих пор пребывают в дружеских отношениях.