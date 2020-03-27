АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.96 USD 78.72
Курс валют на 27.03.2020

Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова рассказала, как пережить измену

Бывшая возлюбленная рэп-исполнителя Тимати Алена Шишкова поделилась с подписчиками своим мнением о том, как пережить измену. Модель полагает, что все зависит от поведения избранника в подобной ситуации.
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова рассказала, как пережить измену

Алена Шишкова на своей странице в социальной сети Instagram в Stories предложила подписчикам пообщаться и задать ей вопросы, начинающиеся словом «как». Кто-то из пользователей спросил у знаменитости о том, как пережить измену. Модель ответила, что в такой ситуации огромную роль играет поведение человека, совершившего такой поступок.

В том случае, когда мужчина сделал это внезапно для него же самого, а после огласки он чувствует себя виноватым и просит прощения, то поведение девушки должно идти по одному сценарию. Однако если после измены человек еще и оскорбляет свою избранницу, винит ее во всем и бросает, то это совсем другая история. После такого бывает очень больно, и не существует от этой боли никакого волшебного средства. Здесь способно помочь одно только время, которое можно использовать, чтобы мучить себя изнутри воспоминаниями о прошлом, либо же, напротив, безгранично полюбить себя. Во втором случае есть шанс быстрее прийти к новому и светлому будущему.

Предполагается, что сложный вопрос об измене Алене Шишковой пользователи задали не случайно, поскольку ранее была информация, что модель сама пережила такую ситуацию. Тимати, якобы, встречался с другой еще во время беременности знаменитости, и после рождения наследницы возлюбленные расстались, однако до сих пор пребывают в дружеских отношениях.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Не олигарх, не молодой»: Знакомая Розы Сябитовой рассказала о женихе…
Россиянам разъяснили условия объявленной президентом нерабочей…
Звезда "Дом-2" Ольга Гажиенко попрощалась с прежним домом серией трогательных…
Диетологи : Чай с куркумой препятствует поражению…
Гарри Галкину удалось вывести «формулу…
Российские туристы порекомендовали соотечественникам "надевать трусы" во время работы в домашних…
Светлана Светличная: «Внучка подбросила в мою квартиру…
Житель Горно-Алтайска угнал машину со спящим внутри…
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал об улучшении самочувствия Льва…
Писатель Борис Акунин заявил, что заразился…
«Все мы болеем»: Помощница Игоря Николаева Юлия рассказала о состоянии…
Ксения Собчак озвучила место, где Лев Лещенко мог всех…
Яна Рудковская рассказала об отношениях приёмного сына Андрея с его биологической…
Энтони Хопкинс рассказал, от какого его хобби не в восторге кот…
Звезда «Дом-2» Рустам Солнцев сравнил Степана Меньщикова со…
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова рассказала, как пережить…
Российская нейросеть нашла потенциальные лекарства от…
Ученые для обнаружения поддельного виски предложили использовать алкогольную…
Группа «Мумий Тролль» проводит концерты для поклонников в режиме…
Фильм «Джентльмены» стал самой кассовой картиной Гая Ричи в…
Поэтесса Рубальская сдала тест на коронавирус после съемок с…
Fender подарит новым пользователям бесплатные уроки игры на гитаре из-за…
Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать больного COVID-19…
Телеведущая Оксана Фёдорова поделилась своими впечатлениями о шоу…
Глава ФЗНЦ призвал все страны разорвать дипломатические отношения с ПНС…
Появилось первое фото контроллера будущего шлема дополненной реальности от…
Андрей Разин отозвал иск против Льва Лещенко, узнав о госпитализации…
Новый смартфон Meizu 17 будет доступен по цене от 560 долларов…
Просмотреть все новости