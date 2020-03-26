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Экс-участницу "Дома-2" Розалию Райсон затравили за «отвратительный» вокал

Экс-участница проекта "Дом-2" Розалия Райсон не оставляет идею стать певицей. В Сети блондинка показала ролик, где представила отрывок из своего нового хита, но вместо похвалы получила массу колких замечаний.
Экс-участницу "Дома-2" Розалию Райсон затравили за «отвратительный» вокал

Еще на проекте "Дом-2" участница Розалия Райсон не скрывала, что хочет стать известной певицей. Блондинке даже разрешили выступить в студии "Бородина против Бузовой", а телеведущая Ксения Бородина похвалила ее за талант и упорство. После того, как Андрей Шабарин и его возлюбленная ушли за Периметр, Райсон, как оказалось, не оставила своих целей.

В Сети будущая звезда разместила видео, где продемонстрировала отрывок из нового хита. Тем не менее, вместо похвалы девушку буквально "затравили" гневными комментариями. Пользователи отметили, что петь ей стоит только в ванной, туалете, тех местах, где нет конкуренции. Вспомнили Райсон и то, что она якобы украла идею у Майи Купиной, ведь та стала раньше заниматься вокалом, а также отметили, что таланта к пению у девушки явно нет.

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Добавил: Joker Сегодня, 19:35

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