Экс-участницу "Дома-2" Розалию Райсон затравили за «отвратительный» вокал





Еще на проекте "Дом-2" участница Розалия Райсон не скрывала, что хочет стать известной певицей. Блондинке даже разрешили выступить в студии "Бородина против Бузовой", а телеведущая Ксения Бородина похвалила ее за талант и упорство. После того, как Андрей Шабарин и его возлюбленная ушли за Периметр, Райсон, как оказалось, не оставила своих целей.В Сети будущая звезда разместила видео, где продемонстрировала отрывок из нового хита. Тем не менее, вместо похвалы девушку буквально "затравили" гневными комментариями. Пользователи отметили, что петь ей стоит только в ванной, туалете, тех местах, где нет конкуренции. Вспомнили Райсон и то, что она якобы украла идею у Майи Купиной, ведь та стала раньше заниматься вокалом, а также отметили, что таланта к пению у девушки явно нет.