Телеведущая Оксана Фёдорова поделилась своими впечатлениями о шоу "Маска"

Оксана Фёдорова, которая пряталась под маской робота, в последнем выпуске приоткрыла завесу тайны и шокировала членов жюри. Все удивились её вокальным данным и конспирации. Исполнительница утверждает, по договору никто не должен был знать о её участии в шоу «Маска». На съёмочную площадку знаменитость привозили на автомобиле и на месте сразу облачали в маску, чтобы никто не смог узнать. Супруг Андрей Бородин и дети - сын Федор и дочь Елизавета - изначально понятия не имели о том, чем занимается победительница конкурсов красоты, однако муж сразу же узнал Федорову после первого выпуска.— сообщила Оксана Федорова. Стоит обратить внимание на костюм фотомодели. Актриса утверждает, он оказался сложным в исполнении и тяжёлым в ношении. Наряд весил около 10 кг и являлся очень дорогим. Телеведущая отмечает, к нему пришлось долго привыкать и вживаться в образ. Актриса добавила, быстрый уход из проекта её не расстроил., — подытожила Фёдорова.