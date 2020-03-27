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Телеведущая Оксана Фёдорова поделилась своими впечатлениями о шоу "Маска"

Телеведущая Оксана Фёдорова, участвующая в проекте «Маска», поделилась своими впечатлениями о самом секретном шоу. Певица отметила, она не жалеет, что не дошла до финала.

Оксана Фёдорова, которая пряталась под маской робота, в последнем выпуске приоткрыла завесу тайны и шокировала членов жюри. Все удивились её вокальным данным и конспирации. Исполнительница утверждает, по договору никто не должен был знать о её участии в шоу «Маска». На съёмочную площадку знаменитость привозили на автомобиле и на месте сразу облачали в маску, чтобы никто не смог узнать. Супруг Андрей Бородин и дети - сын Федор и дочь Елизавета - изначально понятия не имели о том, чем занимается победительница конкурсов красоты, однако муж сразу же узнал Федорову после первого выпуска.

«Супруга не обманешь. Он знает мой тембр и пластику. В тоже время большинство друзей даже не догадывались, что это я», — сообщила Оксана Федорова. Стоит обратить внимание на костюм фотомодели. Актриса утверждает, он оказался сложным в исполнении и тяжёлым в ношении. Наряд весил около 10 кг и являлся очень дорогим. Телеведущая отмечает, к нему пришлось долго привыкать и вживаться в образ. Актриса добавила, быстрый уход из проекта её не расстроил. «Я уверена, что достаточно времени провела на проекте и смогла воплотить всё задуманное режиссёрами и постановщиками. У меня получилось показать себя в разных жанрах. Цель достигнута, рада, что всё получилось», — подытожила Фёдорова.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 00:03

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