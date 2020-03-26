Ученые: Аспирин не улучшает память при деменции и болезни Альцгеймера





Согласно статистическим данным, на планете деменцией страдают около 50 миллионов людей. Ученые предполагают, что этот показатель будет расти пропорционально росту населения Земли. По словам Джоана Райана, который является автором исследования, научное сообщество находится в поисках недорогого препарата, который поможет снизить риски. Но, оказалось, что ежедневный прием незначительного количества аспирина в этом не поможет.Как отметил австралийский ученый, на протяжении многих лет врачи назначали пациентам аспирин, так как он разжижает кровь и помогает снизить риск инсульта и заболеваний сердца. Но самостоятельно назначать себе этот препарат нельзя, так как возможно кровотечение в мозге. Обязательно требуется консультация врача.Ученые предположили, что аспирин может оказывать благоприятное воздействие и на головной мозг. В исследовании приняли участие свыше 19 тысяч человек, большинство из которых перешагнули 70-летний рубеж. Им были предложены тесты на память и мышление. Первой группе ежедневно давали аспирин, а второй – плацебо. За испытуемыми ученые наблюдали на протяжении почти пяти лет. За этот период у 575 человек начались проявления деменции. Поэтому, исследователи сделали вывод, что прием аспирина не снижает риски развития данного заболевания.