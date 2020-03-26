Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Стецевят смутила Степана Меньщикова проколотыми сосками





Участница проекта "Дом-2" Анастасия Стецевят на данный момент, как и большинство девушек на Сейшелах, остается одна. Пока блондинка не смогла найти свою любовь, однако продолжает эпатировать публику. Так, утром она появилась на яхте в полупрозрачном наряде, а Саша Черно поспешила отметить, что у блондинки проколоты соски.Пирсинг Стецевят больше всех смутил Степана Меньщикова. Если совсем недавно он восхищался фигурой и формами Юлии Белой, то теперь полностью переключил внимание на блондинку и практически не сводил с нее глаз. На общем собрании проектант отметил красоту девушки, а также ее острый ум.