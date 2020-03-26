Названы лучшие танки мира по состоянию на 2020 год





На первом месте авторы рейтинга разместили четвертое поколение японского танка Mitsubishi Heavy Industries, который оснащается 120-миллиметровыми пушками. Он был построен в Японии по заказу местного Министерства обороны в качестве замены старой модели Type 74. Основными отличительными особенностями этой машины называют возможность быстрого снятия поврежденных модулей и установки на их место новых элементов в полевых условиях. Этому способствует особенная конструкция танка. Кроме того, данная модель предусматривает возможность подключения дополнительных блоков системы активной защиты.Второе место издание отводит китайскому танку ZTZ99A разработки 2001 года. Его главными преимуществами назвали высокую огневую мощь, модернизированную и эффективную защиту, а также прекрасную подвижность на поле боя.Замыкает тройку лидеров отечественная техника – танк Т-90М «Прорыв». В числе его преимуществ в публикации журнала указываются легкий вес и дешевизна производства. При этом речь идет именно о модернизированном варианте базового Т-90, который имеет улучшенные характеристики. Далее в списке следует еще один российский танк – новейший Т-14 «Армата», который эксперты назвали одной из лучших боевых машин нового поколения.