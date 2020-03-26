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Ольга Орлова поддержала движение бодипозитива: "Я не брею ноги"

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Орлова высказалась о движении бодипозитива, которое сейчас очень популярно в Европе и Америке. Знаменитость неожиданно призналась, что не бреет ноги, но вот за подмышками следит.
Ольга Орлова поддержала движение бодипозитива: "Я не брею ноги"

В последнем эфире "Бородина против Бузовой" телеведущая Ольга Орлова затронула тему бодипозитива — движение, призывающее любить свое тело таким, какое оно есть. Как известно, подобной стратегии придерживаются многие звезды Голливуда, а вот в России поклонников меньше. Сама же певица призналась, она не бреет ноги, правда, это ей не нужно, так как там растительности у исполнительницы нет.

На вопрос об уходе за подмышками Ольга Орлова отметила, что пока не готова оставлять там волосы. Она не против продвижения бодипозитива, но есть вещи, которые, по мнению звезды, продвигать нельзя. К примеру то, что женщины не должны следить за собой ради приятного эстетического вида.

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Добавил: Joker Сегодня, 20:05

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