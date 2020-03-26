Участницу проекта "Дом-2" Милену Безбородову раскритиковали за проблемную кожу лица





В очередной раз Милену Безбородову раскритиковали за рекламу витаминов для красоты волос и ногтей. Многие просто не понимают, как блондинка может заниматься продвижением косметических средств, если локоны у нее наращены, ногти покрыты гель-лаком, а на лице девушки внимательные зрители увидели огромные прыщи.Поклонники предположили, что девушки на проекте практически 24 часа в сутки ходят с макияжем, кожа не дышит, а потому о здоровье ее говорить не приходится. В случае с Миленой Безбородовой, отмечают пользователи Сети, реклама витаминов действует в отрицательную сторону.