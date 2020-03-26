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Китайские ученые: Коронавирус может повлиять на фертильность мужчин

После проведения исследований китайские ученые пришли к выводам, что новый коронавирус может повлиять на фертильность мужчин. Эксперты выявили взаимосвязь COVID-19 с функцией половых желез у представителей сильного пола.

Китайские ученые: Коронавирус может повлиять на фертильность мужчин


В эксперименте ученых приняли участие более 80 пациентов детородного возраста, у которых диагностировали коронавирус. Исследователи сравнили их уровень гормонов с показателями 100 здоровых мужчин идентичного возраста. Оказалось, что у зараженных COVID-19 значительно повысился уровень ЛГ. Этот гормон ответственен за стимуляцию гормонопродуцирующих клеток, которые вырабатывают тестостерон. При этом, соотношение ЛГ и фолликулостимулирующих гормонов было понижено.

По словам ученых из Китая, половина мужчин, которые переболели коронавирусной инфекцией, находятся в репродуктивном возрасте. Поэтому, после их окончательного выздоровления и восстановления планируют провести дополнительное исследование для определения качества спермы. Выводы о возможном бесплодии делать рано, так как SARS-CoV-2 не нашли непосредственно в семенной жидкости пациентов. Это говорит о том, что нет прямых доказательств, что коронавирус поражает мужские половые железы. К тому же, на половую функцию мужчин могли оказать влияние применяемая терапия и пережитый стресс.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:10

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