Китайские ученые: Коронавирус может повлиять на фертильность мужчин





В эксперименте ученых приняли участие более 80 пациентов детородного возраста, у которых диагностировали коронавирус. Исследователи сравнили их уровень гормонов с показателями 100 здоровых мужчин идентичного возраста. Оказалось, что у зараженных COVID-19 значительно повысился уровень ЛГ. Этот гормон ответственен за стимуляцию гормонопродуцирующих клеток, которые вырабатывают тестостерон. При этом, соотношение ЛГ и фолликулостимулирующих гормонов было понижено.По словам ученых из Китая, половина мужчин, которые переболели коронавирусной инфекцией, находятся в репродуктивном возрасте. Поэтому, после их окончательного выздоровления и восстановления планируют провести дополнительное исследование для определения качества спермы. Выводы о возможном бесплодии делать рано, так как SARS-CoV-2 не нашли непосредственно в семенной жидкости пациентов. Это говорит о том, что нет прямых доказательств, что коронавирус поражает мужские половые железы. К тому же, на половую функцию мужчин могли оказать влияние применяемая терапия и пережитый стресс.