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Джиган заблокировал Дану Борисову после ее высказываний о зависимости рэпера

Во время съемок программы «Ты не поверишь!» Дана Борисова достаточно резко высказалась о зависимости рэпера Джигана. После этого супруг Оксаны Самойловой добавил телеведущую в «черный список», заблокировав ее в социальной сети.

Джиган заблокировал Дану Борисову после ее высказываний о зависимости рэпера


По словам Даны Борисовой, она не обижается на такие действия Джигана. Агрессия, которую он проявляет, это естественное состояние для зависимых людей. Ведущая призвала рэпера поскорее начать реабилитацию, так как она сама была в такой ситуации и как никто другой понимает знаменитость. Дана Борисова призналась, что она на протяжении длительного периода времени не признавалась себе в том, что все вышло из-под контроля.

Гостья программы «Ты не поверишь!» считает, что первое пребывание на реабилитации в Майями было для рэпера скорее отдыхом. Поэтому ему необходимо взять себя в руки и отправиться в центр, чтобы пройти полноценный курс лечения. Когда она была в подобной клинике, ее научили нескольким принципам, по которым она живет и сейчас. Дана Борисова остается честной перед другими и собой, всегда готова к действию и непредубежденности, отмечает информационный портал "Народные Новости России".

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:00

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