Похороны Инны Макаровой состоятся на Троекуровском кладбище





Как информирует Наталья Бондарчук, её знаменитую маму похоронят на Троекуровском кладбище, а дату прощания со звездой советского кино сообщат немного позднее. Известно, что месяцем ранее Инну Макарову госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии. По словам дочери, её родительницу мучили галлюцинации с покойными близкими. В то же время, окружение Макаровой пока не разглашает причину смерти звезды, которая продолжала работать в индустрии до последних дней.Хотя после окончания ВГИКа в 1948 году Макарову определили в труппу Театра-студии киноактера, наибольшую популярность ей принесла карьера в кино. На её счету числится около 50 работ в разных жанрах. Советский зритель может помнить её по ролям в таких картинах, как «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Высота», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова» и «Мертвые души». А вот за съемки в «Молодой гвардии» народная артистка СССР даже удостоилась Сталинской премии первой степени.