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Похороны Инны Макаровой состоятся на Троекуровском кладбище

Инна Макарова умерла 25 марта на 94-м году жизни в Москве, причина ее смерти не уточняется. Близкие актрисы сообщили, что похороны звезды «Девчат» состоятся на Троекуровском кладбище.
Похороны Инны Макаровой состоятся на Троекуровском кладбище

Как информирует Наталья Бондарчук, её знаменитую маму похоронят на Троекуровском кладбище, а дату прощания со звездой советского кино сообщат немного позднее. Известно, что месяцем ранее Инну Макарову госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии. По словам дочери, её родительницу мучили галлюцинации с покойными близкими. В то же время, окружение Макаровой пока не разглашает причину смерти звезды, которая продолжала работать в индустрии до последних дней.

Хотя после окончания ВГИКа в 1948 году Макарову определили в труппу Театра-студии киноактера, наибольшую популярность ей принесла карьера в кино. На её счету числится около 50 работ в разных жанрах. Советский зритель может помнить её по ролям в таких картинах, как «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Высота», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова» и «Мертвые души». А вот за съемки в «Молодой гвардии» народная артистка СССР даже удостоилась Сталинской премии первой степени.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:46

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