«Росатом» займется модернизацией энергоблоков АЭС «Козлодуй» в Болгарии





По данным издания речь идет о модернизации оборудования для двух энергоблоков АЭС – шестого и пятого. В рамках подписанного сторонами соглашения специалистам «Росатома» предстоит заняться модернизацией аппаратуры, которая отвечает за контроль нейтронного потока. Оборудование этого типа обеспечивает безопасность в работе электростанций и является частью системы управления и защиты водо-водяного реактора. Изготовлением указанной аппаратуры займется отечественное предприятие «СНИИП-Систематом».Примечательно, что ранее «Росатом» уже занимался модернизацией энергоблоков АЭС «Козлодуй», так, усилиями российской корпорации было усовершенствовано генераторное оборудование, благодаря чему его мощность возросла до 104%. Кроме того, дополнительно были продлены сроки плановой эксплуатации все тех же шестого и пятого энергетических блоков станции.