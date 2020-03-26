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Гоша Куценко вслед за Викторией Боней заявил об очищении Земли с помощью коронавируса: "Нас слишком много"

Известный российский актер Гоша Куценко высказался по поводу пандемии, связанной с распространением коронавируса. Вслед за Викторией Боней артист отметил, что для Земли эта инфекция - инструмент очищения, ведь людей слишком много.
Гоша Куценко вслед за Викторией Боней заявил об очищении Земли с помощью коронавируса: "Нас слишком много"

В своем микроблоге в Instagram Гоша Куценко написал, что коронавирус - это нормально для Земли, ведь человеке постоянно ведет себя агрессивно по отношению к природе, давит на нее. "Нас слишком много", - отметил артист, добавив, что коронавирус является защитной реакцией природы на людей.

Актер отметил, только недавно вместе с Иваном Никитиным они были в Италии, страна на данный момент является эпицентром обнаруженной в Китае инфекции. Животные при этом чувствуют себя совершенно нормально, — добавляет шоумен.

Ранее светская львица и звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня сказала, что коронавирус помогает планете очиститься от людей, которые сейчас ведут себя, как саранча, уничтожая все на своем пути. Бизнеследи готова умереть вместе с другими, только бы планета очистилась.

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Добавил: Joker Сегодня, 18:26

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