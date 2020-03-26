"Неужели так всё серьёзно ?": Актёр Николай Фоменко изменился до неузнаваемости ради роли в новом проекте

Актёр Николай Фоменко поделился с поклонниками необычным снимком. На нём он предстал с полысевшей головой и обрюзгшим лицом. Артист кратко и лаконично подписал фотографию: «Свой среди чужих, чужой среди своих». Большинство подписчиков сперва испугались. «Вы очень изменились за последнее время!» — прокомментировали поклонники актёра. Однако остальные не растерялись и отметили, что знаменитость решил показать новый образ для очередной съёмки. Некоторые фолловеры даже пытались угадать, кого будет играть их кумир.Из всех вариантов поклонники сошлись на трёх версиях — актер Николай Рыбников, Михаил Горбачев или Лаврентий Берия. А недавно Николай Фоменко захотел разыграть подписчиков и опубликовал откровенные снимки с актрисой Ариной Постниковой. Пара была изображена в ванне с пеной, а подпись к фото отсутствовала. Некоторые поклонники принялись гадать, что артист захотел рассекретить романтические отношения с коллегой. Однако всё оказалось намного проще. Кадры, которые появились в Instagram Николая Фоменко, были сделаны на съёмочной площадке проекта «Офигенные» режиссёра Кирилла Кузина. О деталях киноленты на данный момент ничего не известно.