Ученые: Самки большинства видов млекопитающих в среднем живут дольше самцов





По словам ученых, им удалось обнаружить новые свидетельства того, что природа действительно могла заложить в мужчинах программу, согласно которой они должны умирать раньше. Специалистам удалось открыть похожие различия в показателях продолжительности жизни еще у сотни иных видов млекопитающих, которые населяют самые разные регионы планеты. «Нам удалось выяснить, что самки огромного количества видов в среднем живут на 18,6% дольше самцов, более того, примерно у половины из всех изученных нами видов этот показатель превышает 20%. Примечательно, что эти различия связаны совсем не с более быстрым старением самцов, а с тем, что во всех без исключения возрастах самки просто реже умирают», - утверждают авторы исследования.Согласно статистике ВОЗ, на данный момент средняя продолжительность жизни населения Земли составляет 72 года. Ученые, к слову, давно интересуются тем, что в разных странах, начиная от неблагополучных африканских государств, заканчивая передовыми экономиками вроде Японии, США или Швейцарии, наблюдается одна и та же картина: женщины всегда живут дольше мужчин, примерно, на 5 лет. Эволюционисты, генетики и ученые из других отраслей до сих пор спорят о механизмах этого явления, поэтому открытие, сделанное зоологами из Европы может помочь им продвинуться в изучении данной проблематики.