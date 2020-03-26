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Константин Богомолов отказался транслировать спектакли своего театра

Супруг эпатажной телеведущей и блогера Ксении Собчак Константин Богомолов, несмотря на всеобщий карантин, не собирается проводить онлайн-трансляции своих спектаклей в театре. Как известно, многие российские звезды сейчас показывают выступления через Instagram, таким образом, собирая аудиторию.
Константин Богомолов отказался транслировать спектакли своего театра

Режиссер Константин Богомолов является руководителем театра на Малой Бронной. В условиях карантина многие театры устраивают трансляции своих проектов в онлайн-режиме, спектакли показывают как за деньги, так и совершенно бесплатно. Однако супруг Ксении Собчак отметил, следовать примеру других они не будут, а потому трансляции увидеть не удастся.

Тем не менее, Константин Богомолов намерен запустить собственный проект под названием БрONAIR, что обеспечит живую связь зрителей с театром и его специалистами. Практически ежедневно будут проводиться лекции для ознакомления зрителей с историей, процессом развития учреждения, ведущие театроведы и эксперты поделятся своими знаниями и мнениями. Богомолов убежден, что в театр нужно только ходить, но не смотреть его. Пока в условиях карантина это невозможно, зрителям хотят предоставить возможность ознакомиться с дополнительной интересной информацией.

Выгоды для себя в подобных действиях Константин Богомолов не видит, добавляя, что просто старается соблюдать правила карантина, что сейчас важно. Хотя передвижения по городу ограничены, он периодически появляется на рабочем месте, проводит важные встречи и ведет дела театра.

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Добавил: Joker Сегодня, 17:54

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