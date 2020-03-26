Швейцарский бренд Swatch представил смарт-часы Tissot T-Touch Connect Solar за $1000





Как вытекает из названия устройства, его производством заведует филиал бренда – компания Tissot. Гаджет оснащен 47-миллиметровым круглым корпусом из титана и силиконовым ремешком. Одной из важнейших особенностей данной модели в компании называют встроенную солнечную батарею, которая позволяет существенно увеличить срок автономной работы часов.Что же касается реального функционала, то в этом смысле Tissot T-Touch Connect Solar почти ничем не отличаются от самых обычных смарт-часов, коих сегодня на рынке представлено большое количество. Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что устройство работает под управлением фирменной операционной системы, разработанной специалистами Swatch.Свое новое устройство швейцарский производитель оценил в 1000 долларов. Официальные продажи новинки должны стартовать уже летом 2020 года.