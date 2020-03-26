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Швейцарский бренд Swatch представил смарт-часы Tissot T-Touch Connect Solar за $1000

Ассортимент продукции знаменитого швейцарского часового бренда Swatch и ранее включал в себя умные часы, которые, к слову, не обрели большой популярности. Несмотря на это компания представила еще одну модель смарт-часов Tissot T-Touch Connect Solar.

Как вытекает из названия устройства, его производством заведует филиал бренда – компания Tissot. Гаджет оснащен 47-миллиметровым круглым корпусом из титана и силиконовым ремешком. Одной из важнейших особенностей данной модели в компании называют встроенную солнечную батарею, которая позволяет существенно увеличить срок автономной работы часов.

Что же касается реального функционала, то в этом смысле Tissot T-Touch Connect Solar почти ничем не отличаются от самых обычных смарт-часов, коих сегодня на рынке представлено большое количество. Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что устройство работает под управлением фирменной операционной системы, разработанной специалистами Swatch.

Свое новое устройство швейцарский производитель оценил в 1000 долларов. Официальные продажи новинки должны стартовать уже летом 2020 года.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:32

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